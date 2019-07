MÄRKTE-Schwache Firmenbilanzen lasten auf Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 26. Jul (Reuters) - Enttäuschende Firmenbilanzen nehmen den asiatischen Börsen den Schwung. Auf der Stimmung lasteten darüber hinaus Börsianern zufolge die Kursverluste an der Wall Street. Der japanische Nikkei-Index verlor am Freitag 0,5 Prozent auf 21.651 Punkte und die Börse Shanghai notierte kaum verändert bei 2942 Zählern. Zu den größten Verlierern in Tokio gehörte Omron mit einem Kursminus von 7,1 Prozent. Wegen des Zollstreits zwischen den USA und China brach der operative Gewinn der Medizintechnik-Firma um etwa 41 Prozent auf umgerechnet 83 Millionen Euro ein. Die Titel von Nisshin Seifun stürzten sogar um elf Prozent ab. Wegen eines verstärkten Konkurrenzdrucks in den USA fiel der Reingewinn im abgelaufenen Quartal um gut 27 Prozent auf 37 Millionen Euro. Zum Abschluss der ersten Handelswoche am chinesischen Star Market ging die Achterbahnfahrt der dort notierten Technologiewerte weiter. Zeitweise notierten 23 der 25 an diesem nach dem Vorbild der US-Börse Nasdaq modellierten Segment im Minus. Die rote Laterne trug der Optoelektronik-Spezialist Fujian Forecam mit einem Minus von bis zu 15,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.651,72 -0,5 Topix 1.571,52 -0,4 Shanghai 2.942,39 +0,2 CSI300 3.855,78 +0,1 Hang Seng 28.465,46 -0,5 Kospi 2.066,42 -0,4 Euro/Dollar 1,1144 Pfund/Dollar 1,2431 Dollar/Yen 108,63 Dollar/Franken 0,9911 Dollar/Yuan 6,8769 Dollar/Won 1.184,40 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)