MÄRKTE-Asien-Anleger vor Notenbank-Entscheiden vorsichtig

Frankfurt/Tokio, 29. Jul (Reuters) - Die anstehenden Beratungen der Bank von Japan (BoJ) und der US-Notenbank Fed zur Geldpolitik machen Asien-Anleger vorsichtig. Außerdem hatten die USA am Wochenende Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch im Zollstreit mit China gedämpft. Der japanische Nikkei-Index verlor am Montag 0,4 Prozent auf 21.578 Punkte, und die Börse Shanghai büßte 0,2 Prozent auf 2938 Zähler ein. Die BoJ wird am Dienstag voraussichtlich eine Fortsetzung ihres Programms zur Ankurbelung der Konjunktur bekanntgeben. Für den darauffolgenden Tag rechnen Börsianer fest mit einer Zinssenkung der Fed um mindestens einen Viertel Prozentpunkt. An der Börse Tokio stiegen die Aktien von Softbank gegen den Trend um bis zu 3,8 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 5883 Yen. Zuvor hatte die US-Beteiligung Sprint von den US-Behörden grünes Licht für die 26 Milliarden Dollar schwere Fusion mit der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile erhalten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.579,24 -0,4 Topix 1.568,57 -0,2 Shanghai 2.938,19 -0,2 CSI300 3.851,07 -0,2 Hang Seng 27.982,45 -1,5 Kospi 2.030,84 -1,7 Euro/Dollar 1,1124 Pfund/Dollar 1,2363 Dollar/Yen 108,63 Dollar/Franken 0,9931 Dollar/Yuan 6,8889 Dollar/Won 1.183,30 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)