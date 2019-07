MÄRKTE-Asiens Anleger stellen sich auf Fed-Zinssenkung ein

Frankfurt/Tokio, 30. Jul (Reuters) - Die Erwartung einer Zinssenkung in den USA hat den Aktienmärkten in Fernost zu Gewinnen verholfen. Die Tokioter Börse ging am Dienstag 0,4 Prozent fester bei 21.709 Punkten aus dem Handel. Der Index für die asiatischen Märkte außerhalb Japans notierte 0,4 Prozent fester. Die US-Notenbank Fed entscheidet am Mittwoch über den Leitzins für die weltweit größte Volkswirtschaft. Am Markt wird mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Es wäre der erste Schritt nach unten seit einem Jahrzehnt. "Bis jetzt waren viele Marktteilnehmer auf der Wartelinie", sagte Kota Hirayama, Volkswirt für Schwellenländer bei SMBC Nikko Securities. "Aber jetzt, wo die Entscheidung näher kommt, sieht es so aus, als ob einige ihre Vorsicht abschütteln und kaufen." Die Zinsentscheidung der Bank von Japan spielte dagegen kaum eine Rolle. Die Hüter des Yen hatten ihre Geldpolitik nicht verändert, zugleich aber betont, dass sie "ohne zu zögern" noch mehr Geld ins System pumpten, falls die Wirtschaft an Schwung verliere und das Inflationsziel sich weiter entferne. Zu den Gewinnern in Tokio gehörten Techwerte. "Die Lagerbereinigungen bei DRAM und Flash-Speichern kommen zu einem Ende, und wir sehen zunehmend eine höhere Nachfrage im Zusammenhang mit 5G", sagte Masayuki Kubota, Chefstratege bei Rakuten Securities. Deswegen legten etwa die Papiere des Chipausrüsters Screen Holdings 3,8 Prozent zu, obwohl das Unternehmen seine Gewinnprognose herabsetzte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.709,31 +0,4 Topix 1.575,58 +0,5 Shanghai 2.953,60 +0,4 CSI300 3.873,09 +0,5 Hang Seng 28.184,55 +0,3 Kospi 2.039,64 +0,5 Euro/Dollar 1,1138 Pfund/Dollar 1,2143 Dollar/Yen 108,59 Dollar/Franken 0,9918 Dollar/Yuan 6,8882 Dollar/Won 1.181,00 (Reporter: Shinichi Saoshiro und Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)