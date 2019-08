MÄRKTE-Fed-Entscheid belastet Asiens Börsen - Yen stützt Nikkei

Frankfurt/Tokio, 01. Aug (Reuters) - Nachlassende Spekulationen auf eine Serie von US-Zinssenkungen macht den asiatischen Börsen zu schaffen. Die aktuelle Schwäche des Yen stützte allerdings den Nikkei-Index, weil eine Abwertung die Wettbewerbschancen japanischer Waren auf dem Weltmarkt verbessert. Der Leitindex des Aktienmarkts Tokio notierte am Donnerstag knapp im Plus bei 21.540 Punkten. Die Börse Shanghai büßte 0,8 Prozent auf 2908 Zähler ein. Die US-Notenbank senkte am Mittwochabend wie erwartet den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt. Fed-Chef Jerome Powell betonte allerdings, dass dies nicht der Auftakt zu einer Serie solcher Schritte sei. Zahlreiche Börsianer hatten bislang auf insgesamt vier Zinssenkungen innerhalb der kommenden zwölf Monate gewettet. Vor diesem Hintergrund kletterte der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, um bis zu 0,4 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 98,932 Punkten. Zur japanischen Währung verteuerte sich die US-Devise um 0,5 Prozent auf 109,31 Yen. Dies gab exportorientierten Werten Auftrieb. So gewannen die Aktien der Autobauer Toyota und Honda, des Kamera-Herstellers Canon sowie des Videospiele-Anbieters Nintendo bis zu 3,3 Prozent. Die Papiere von Nomura legten sogar neun Prozent zu. Die Investmentbank verzehnfachte ihren Quartalsgewinn auf umgerechnet 463 Millionen Euro. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.540,99 +0,1 Topix 1.567,35 +0,1 Shanghai 2.908,69 -0,8 CSI300 3.802,44 -0,9 Hang Seng 27.546,41 -0,8 Kospi 2.017,50 -0,4 Euro/Dollar 1,1037 Pfund/Dollar 1,2118 Dollar/Yen 109,24 Dollar/Franken 0,9972 Dollar/Yuan 6,8994 Dollar/Won 1.188,46 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)