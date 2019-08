MÄRKTE-Trumps neue China-Zölle drücken Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 02. Aug (Reuters) - Wegen der Eskalation des Zollstreits zwischen den USA und China ziehen sich Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten zurück. Die Börse Shanghai verlor 1,5 Prozent auf 2866 Punkte und der japanische Nikkei-Index gab sogar 2,1 Prozent auf 21.087 Zähler nach. Die chinesische Währung geriet ebenfalls unter Druck. Im Gegenzug verteuerte sich der Dollar um bis zu 0,8 Prozent auf 6,9502 Yuan. US-Präsident Donald Trump erhob zum 1. September Sonderzölle auch auf bisher davon verschonte chinesische Waren im Volumen von 300 Milliarden Dollar. Der chinesische Präsident Xi Jinping bewege sich bei den Handelsgesprächen nicht schnell genug. Nach dem Treffen zwischen Trump und Xi Ende Juni hätten Anleger darauf gehofft, dass sich dieser Konflikt entspanne, sagte Anlagestratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. "Nun müssen Anleger und Unternehmen diese Einschätzung revidieren." In Japan trennten sich Anleger von Werten mit einem großen China-Geschäft. Hierzu gehörten die Baumaschien-Hersteller Komatsu und Hitachi Construction Machinery, deren Aktien um bis zu 4,9 Prozent abrutschten. Die Papiere von Sharp brachen sogar um fast 14 Prozent ein. Der operative Gewinn des Apple, Zulieferers fiel überraschend stark auf umgerechnet 123 von 209 Millionen Euro. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.087,16 -2,1 Topix 1.533,46 -2,2 Shanghai 2.869,30 -1,4 CSI300 3.750,02 -1,4 Hang Seng 26.972,44 -2,2 Kospi 1.998,13 -1,0 Euro/Dollar 1,1083 Pfund/Dollar 1,2113 Dollar/Yen 107,02 Dollar/Franken 0,9881 Dollar/Yuan 6,9316 Dollar/Won 1.197,45 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)