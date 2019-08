MÄRKTE-Zollstreit drückt Asien-Börsen - Yuan auf 11-1/2-Jahres-Tief

Frankfurt/Tokio, 05. Aug (Reuters) - Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen des Zollstreits zwischen den USA und China fliehen Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten. Der japanische Nikkei-Index verlor am Montag 1,7 Prozent auf 20.720 Punkte, und die Börse Shanghai büßte 1,1 Prozent auf 2835 Zähler ein. Die chinesische Währung geriet ebenfalls unter Druck. Im Gegenzug übersprang der Dollar erstmals seit mehr als elf Jahren die psychologisch wichtige Marke von sieben Yuan. Ein Ende des Ausverkaufs sei nicht in Sicht, sagte Anlagestratege Ray Attrill von der National Australia Bank. "Wir gehen davon aus, dass es auf absehbare Zeit keine Lösung für den Handelskonflikt gibt." Vergangene Woche hatte US-Präsident Donald Trump überraschend angekündigt, sämtliche bisher verschonte chinesische Waren mit Strafzöllen zu belegen. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt zählte Kobe Steel. Wegen des Zollstreits senkte der Stahlkocher sein Gewinnziel für das Geschäftsjahr 2019/2020 auf umgerechnet 85 von 254 Millionen Euro. Auch dies sei noch sehr ehrgeizig, schrieb Analyst Thanh Ha Pham von der Investmentbank Jefferies. Kobe-Titel stürzten um 15 Prozent ab. Die Papiere von Yahoo Japan verloren 12,5 Prozent. Umsatz und Gewinn des Suchmaschinen-Betreibers seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sagten Börsianer. Das Unternehmen erlöste umgerechnet zwei Milliarden Euro und machte einen Netto-Gewinn von 232 Millionen Euro. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.720,29 -1,7 Topix 1.505,88 -1,8 Shanghai 2.833,96 -1,2 CSI300 3.691,45 -1,5 Hang Seng 26.172,50 -2,8 Kospi 1.946,52 -2,6 Euro/Dollar 1,1125 Pfund/Dollar 1,2118 Dollar/Yen 105,84 Dollar/Franken 0,9784 Dollar/Yuan 7,0283 Dollar/Won 1.216,15 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)