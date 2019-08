MÄRKTE-Zollstreit setzt Asiens Börsen erneut zu

Frankfurt/Tokio, 06. Aug (Reuters) - Die Furcht der Anleger vor einem ausgewachsenen Handelskrieg zwischen den USA und China drückt die japanische Börse auf ein Sieben-Monats-Tief. Der Nikkei-Index verlor am Dienstag bis zu 2,9 Prozent auf 20.110,76 Punkte. Die Börse Shanghai gab zeitweise 3,1 Prozent nach und notierte mit 2733,92 Zählern auf dem tiefsten Stand seit fast sechs Monaten. Unterdessen fiel an den Devisenbörsen außerhalb des chinesischen Festlandes der Yuan auf ein Rekordtief. Ein Dollar verteuerte sich im Gegenzug um bis zu 0,6 Prozent auf 7,1397 Yuan. An den chinesischen Festlandbörsen stabilisierten sich die Kurse dagegen. Ein Dollar kostete dort 7,0424 Yuan. "Die Einstufung Chinas als Währungsmanipulator gibt den USA die Legitimation zu weiteren Schritten", sagte Norihiro Fujito, Anlagestratege bei der Investmentbank Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Anleger befürchteten, dass die US-Strafzölle auf bislang verschonte chinesische Waren nicht nur zehn, sondern 25 Prozent betragen werden. "Dies scheint ein langwieriger Handelskrieg ohne eine schnelle Lösung zu werden." Am japanischen Aktienmarkt gerieten vom Auslandsgeschäft abhängige Werte unter Verkaufsdruck. So fielen die Aktien des Autobauers Toyota, des Technologie-Investors Softbank oder des Elektronik-Konzerns Panasonic um bis zu drei Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.588,85 -0,6 Topix 1.499,23 -0,4 Shanghai 2.781,61 -1,4 CSI300 3.642,29 -0,9 Hang Seng 25.876,46 -1,1 Kospi 1.916,06 -1,6 Euro/Dollar 1,1210 Pfund/Dollar 1,2161 Dollar/Yen 106,44 Dollar/Franken 0,9742 Dollar/Yuan 7,0432 Dollar/Won 1.214,63 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)