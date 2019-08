MÄRKTE-Gute Konjunkturdaten aus China stützen Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 08. Aug (Reuters) - Ein überraschendes Exportplus in China hat die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag gestützt. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan legte 0,9 Prozent zu. Der Tokioter Nikkei-Index gewann 0,4 Prozent auf 20.593 Zähler. Für Erleichterung sorgte die Stabilisierung des chinesischen Yuan, der zwar weiter unter der Marke von 7 Yuan zum Dollar notierte, aber zumindest nicht noch weiter nachgab. "Der Markt hat sich etwas beruhigt, weil es keine besonders schlechten Nachrichten gab", sagte Soichiro Monji, Volkswirt beim Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui DS. Allerdings hielten sich dennoch viele Investoren zurück. Gehandelt wurden vor allem die Aktien von Unternehmen, die Zahlen vorlegten. So gaben die Papiere des Telekomkonzerns Softbank 2,7 Prozent nach. Das Unternehmen hat zwar einen Rekordgewinn erwirtschaftet, dies aber vor allem nur dank eines Verkaufs von Anteilen am Onlineriesen Alibaba. Die Papiere des Softwareunternehmens Justsystems schnellten um fast ein Fünftel nach oben. Das Unternehmen steigerte seinen Gewinn von April bis Juni kräftig. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.593,35 +0,4 Topix 1.498,66 -0,1 Shanghai 2.792,16 +0,9 CSI300 3.663,47 +1,2 Hang Seng 26.148,46 +0,6 Kospi 1.927,35 +0,9 Euro/Dollar 1,1204 Pfund/Dollar 1,2159 Dollar/Yen 106,12 Dollar/Franken 0,9752 Dollar/Yuan 7,0451 Dollar/Won 1.209,40 (Reporter: Hideyuki Sano, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)