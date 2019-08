MÄRKTE-Positive Vorgaben aus USA verhelfen Asiens Börsen zu Plus

Frankfurt/Tokio, 09. Aug (Reuters) - Positive Vorgaben aus den USA und die Stabilisierung des chinesischen Yuan haben zum Wochenschluss die Anleger in Asien in Kauflaune versetzt. Die Furcht vor einer Zuspitzung des Handelskonflikts zwischen den USA und China verhinderte jedoch am Freitag größere Gewinne. Dabei spielte ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Rolle, wonach die US-Regierung eine Entscheidung über Lizenzen für US-Firmen verschiebt, die Geschäftsbeziehungen zum chinesischen Telekomkonzern Huawei wieder aufnehmen wollen. "Das ist eine Erinnerung daran, dass der US-chinesische Handelsstreit ein Risiko bleibt, und dass das Risiko nicht zurückgeht", sagte Junichi Ishikawa, Währungsstratege bei IG Securities. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent fester bei knapp 20.685 Zählern. Für gute Stimmung sorgten dabei auch die jüngsten Konjunkturdaten: So war die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent gewachsen, während Experten lediglich mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet hatten. Außerhalb Japans schafften die Börsen an vielen Orten ebenfalls ein Plus, der entsprechende MSCI-Index legte 0,2 Prozent zu. Schlechter sah es dagegen in China aus: Die Kurse drehten nach den jüngsten Daten zu den Erzeugerpreisen ins Minus. Die chinesischen Firmen senkten erstmals seit drei Jahren ihre Erzeugerpreise. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.684,82 +0,4 Topix 1.503,84 +0,4 Shanghai 2.778,01 -0,6 CSI300 3.639,02 -0,8 Hang Seng 26.067,09 -0,2 Kospi 1.937,75 +0,9 Euro/Dollar 1,1186 Pfund/Dollar 1,2138 Dollar/Yen 105,92 Dollar/Franken 0,9741 Dollar/Yuan 7,0494 Dollar/Won 1.209,04 (Reporter: Tomo Uetake und Christina Amann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)