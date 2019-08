MÄRKTE-Börse Shanghai im Aufwind

Frankfurt/Tokio, 12. Aug (Reuters) - Eine Lockerung der Handelsregeln gibt der Börse Shanghai Auftrieb. Der dortige Leitindex stieg am Montag um 0,8 Prozent auf 2796 Punkte. Sein Hongkonger Pendant kam angesichts der erneuten Protestwelle in der chinesischen Sonderverwaltungszone dagegen kaum vom Fleck. Der japanische Aktienmarkt blieb wegen eines Feiertages geschlossen. Zur positiven Stimmung in Shanghai trug außerdem die Kursentwicklung des Yuan bei. Die chinesische Notenbank setzte zwar den Referenzkurs des Dollar, den die Landeswährung nur in einer bestimmten Spanne über- oder unterschreiten darf, mit 7,0211 Yuan fest. Analysten hatten aber mit einem höheren Wert gerechnet. Dies dämpfe die Furcht vor einer Kapitalflucht chinesischer Anleger mit entsprechenden negativen Folgen für die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft, sagten Börsianer. Die chinesische Börsenaufsicht hob für mehrere hundert Werte das Verbot von Wetten auf einen Kursverfall - die sogenannten Leerverkäufe (Short Selling) - auf. Zusammen mit weiteren unlängst angekündigten Maßnahmen zur Liberalisierung der Börse könne dies den Handel an den chinesischen Aktienmärkten beleben, schrieben die Analysten der Bank Morgan Stanley. Dies gab den dortigen Brokerhäusern Auftrieb. Die Papiere von Citic, Huatai, Haitong und Guotai Junan legten bis zu 2,2 Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.796,05 +0,8 CSI300 3.670,66 +1,0 Hang Seng 25.938,23 +0,0 Kospi 1.944,40 +0,3 Euro/Dollar 1,1209 Pfund/Dollar 1,2047 Dollar/Yen 105,37 Dollar/Franken 0,9718 Dollar/Yuan 7,0637 Dollar/Won 1.215,20 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)