MÄRKTE-Proteste in Hongkong und Peso-Verfall verunsichern Asien-Anleger

Frankfurt/Tokio, 13. Aug (Reuters) - Die Proteste in Hongkong und der Verfall des argentinischen Peso verschrecken Asiens Aktienanleger. Viele Investoren suchten am Dienstag stattdessen Zuflucht in sicheren Häfen wie den japanischen Yen, Gold oder Anleihen. Der chinesische CSI300-Index der wichtigsten Aktien in Shanghai und Shenzhen fiel um ein Prozent, an der Börse Shanghai ging es 0,7 Prozent abwärts. Das Marktbarometer der Börse Hongkong sank um 1,8 Prozent auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten - belastet von den anhaltenden Demonstrationen gegen die Regierung in der chinesischen Sonderverwaltungszone. "Die Proteste in Hongkong sind schlecht für Aktien, zumal wir uns wegen der Furcht, dass der Handelskrieg eine Rezession auslösen könnte, ohnehin in einer Anpassungsphase befinden", sagte Kiyoshi Ishigane, Fondsmanager bei Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management. Zudem verunsicherte der Denkzettel für den argentinischen Präsidenten Mauricio Macri bei Vorwahlen auch Investoren in Asien. In Tokio lastete der festere Yen auf den Kursen. Der 225 Werte umfassende Nikkei schloss 1,1 Prozent tiefer bei 20.455 Zählern. Vor allem Exportwerte gehörten zu den Verlieren: So sanken die Akiten von Honda um 2,4 Prozent, die Titel des Elektroteile-Herstellers TDK 3,1 Prozent. Der Yen stieg zum Dollar auf bis zu 105,14 Yen. Eine stärkere Landeswährung drückt auf die Gewinne der Exporteure. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.455,44 -1,1 Topix 1.486,57 -1,2 Shanghai 2.793,35 -0,8 CSI300 3.661,33 -1,0 Hang Seng 25.370,12 -1,8 Kospi 1.926,74 -0,8 Euro/Dollar 1,1191 Pfund/Dollar 1,2058 Dollar/Yen 105,35 Dollar/Franken 0,9717 Dollar/Yuan 7,0653 Dollar/Won 1.219,50 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)