MÄRKTE-Hoffnungsschimmer im Zollstreit hilft asiatischen Börsen

Frankfurt/Tokio, 14. Aug (Reuters) - Die Zugeständnisse der USA im Zollstreit mit China haben die Anleger in Asien am Mittwoch zu Aktienkäufen ermutigt. Der japanische Leitindex Nikkei legte ein Prozent auf 20.653 Punkte zu, der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,9 Prozent. Selbst der seit Tagen wegen der gewaltsamen Proteste in Hongkong unter Druck stehende Hang-Seng-Index zog um 0,6 Prozent an. US-Präsident Donald Trump will die Einführung weiterer Strafzölle auf bestimmte chinesische Waren wie Handys und Bekleidung verschieben. Gefragt waren vor allem Chipwerte und andere Technologietitel. Aktien des Apple-Zulieferers Taiyo Yuden legten mehr als sechs Prozent zu. Eine lahmende chinesische Industrieproduktion führte den Anlegern allerdings die negativen Auswirkungen des Handelsstreits vor Augen. Diese legte im Juli nur noch 4,8 Prozent zum Vorjahresmonat zu und damit weniger stark als von Analysten erwartet. Der Anstieg ist zudem der schwächste seit Februar 2002. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.650,96 +1,0 Topix 1.499,50 +0,9 Shanghai 2.815,14 +0,6 CSI300 3.691,35 +0,7 Hang Seng 25.422,72 +0,6 Kospi 1.938,13 +0,6 Euro/Dollar 1,1169 Pfund/Dollar 1,2058 Dollar/Yen 106,37 Dollar/Franken 0,9755 Dollar/Yuan 7,0165 Dollar/Won 1.213,10