MÄRKTE-Rezessionsängste setzen Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 15. Aug (Reuters) - Der Kursverfall an den US-Börsen hat den Anlegern in Asien die Kauflaune verhagelt. Der Tokioter Nikkei-Index schloss am Donnerstag 1,2 Prozent tiefer bei knapp 20.406 Zählern. In China gaben die Kurse etwa 0,4 Prozent nach. Genährt wurde die Rezessionsangst von schwachen Konjunkturdaten unter anderem aus China und Deutschland und der Entwicklung am US-Anleihemarkt. Die Furcht vor einer schwindenden Nachfrage setzte dem Ölpreis zu. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 59,30 Dollar, nachdem es bereits in der Nacht drei Prozent verloren hatte. Erstmals fiel die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe unter zwei Prozent. Damit liegen nun alle US-Papiere unter dem Leitzins der US-Notenbank (Fed). Hinzu kommt, dass die Rendite der zweijährigen Bonds erstmals seit 2007 über derjenigen der zehnjährigen Papiere liegt. Diese sogenannte inverse Zinskurve gilt an den Finanzmärkten als Anzeichen einer Rezession. Das weckte Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Fed: Am Futuremarkt wird inzwischen ein Schritt nach unten um einen halben Prozentpunkt vorhergesagt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.405,65 -1,2 Topix 1.483,85 -1,0 Shanghai 2.805,23 -0,1 CSI300 3.678,81 -0,1 Hang Seng 25.347,08 +0,2 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1148 Pfund/Dollar 1,2059 Dollar/Yen 105,94 Dollar/Franken 0,9742 Dollar/Yuan 7,0261 Dollar/Won 1.213,95 (Reporter: Tomo Uetake, geschrieben von Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)