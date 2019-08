MÄRKTE-Hoffnung auf Konjunkturhilfen in China stützt Asiens Börsen

Frankfurt/Sydney, 16. Aug (Reuters) - Die Hoffnung auf Konjunkturhilfen hat Asiens Börsen zum Wochenschluss gestützt. Dabei spielten vor allem Signale aus China eine Rolle, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die das verfügbare Einkommen bei den Arbeitnehmern erhöhen sollen. Zusätzliche Unterstützung für die schwächelnde Wirtschaft erhoffen die Investoren von den Notenbanken. An den Märkten wird die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank (Fed) auf ihrer Sitzung im September den Leitzins gleich um einen halben Prozentpunkt nach unten schraubt, inzwischen auf ein Drittel beziffert. Ferner wird ein Schritt nach unten durch die Europäische Zentralbank (EZB) vorhergesagt. Auch die jüngsten Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China hoben die Stimmung. US-Präsident Donald Trump sagte, er rechne mit einer baldigen Lösung des Streits. Der Tokioter Nikkei-Index schloss 0,1 Prozent im Plus bei knapp 20.419 Punkten. Auf Wochensicht ist das aber immer noch ein Minus von 1,3 Prozent. Besser sah es an den chinesischen Aktienmärkten aus: Der CSI300 der Börsen Shanghai und Shenzhen legte 0,9 Prozent zu und notierte damit 2,6 Prozent höher als vor einer Woche. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.418,81 +0,1 Topix 1.485,29 +0,1 Shanghai 2.833,58 +0,6 CSI300 3.726,58 +0,9 Hang Seng 25.737,63 +1,0 Kospi 1.923,69 -0,8 Euro/Dollar 1,1101 Pfund/Dollar 1,2113 Dollar/Yen 106,16 Dollar/Franken 0,9786 Dollar/Yuan 7,0368 Dollar/Won 1.210,60 (Reporter: Wayne Cole und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)