MÄRKTE-Positive Signale im Zollstreit treiben Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 28. Okt (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit steigen Anleger in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um bis zu 0,4 Prozent auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 22.896,22 Punkte. Die Börse Shanghai gewann 0,9 Prozent auf 2980 Zähler. Die Konfliktparteien USA und China hatten am Wochenende mitgeteilt, das Teil-Abkommen in ihrem Handelsstreit stehe kurz vor der Unterschriftsreife. "US-Präsident Donald Trump will einen Deal, um eine Konjunkturabkühlung im Vorfeld der US-Wahlen zu verhindern", sagte Anlagestratege Tatsushi Maeno vom Vermögensverwalter Okasan. Auch die Regierung in Peking wolle die Wirtschaft stützen. Vor diesem Hintergrund griffen Investoren bei japanischen Technologiewerten beherzt zu, deren Geschäft stark vom Handel mit China abhängt. So gewannen die Aktien von Sumco, Minebea Mutsumi und Advantest bis zu 5,3 Prozent. Unabhängig davon gewannen die Titel der Suruga Bank 8,5 Prozent, nachdem Großaktionär Nojima die Aufstockung seines Anteils an dem angeschlagenen Geldhaus angekündigt hatte. Nojima-Papiere verteuerten sich um 1,7 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.867,27 +0,3 Topix 1.648,43 +0,0 Shanghai 2.980,05 +0,9 CSI300 3.926,59 +0,8 Hang Seng 26.885,35 +0,8 Kospi 2.093,60 +0,3 Euro/Dollar 1,1086 Pfund/Dollar 1,2820 Dollar/Yen 108,72 Dollar/Franken 0,9946 Dollar/Yuan 7,0591 Dollar/Won 1.170,21 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)