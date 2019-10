MÄRKTE-Nikkei-Index auf höchstem Stand seit gut einem Jahr

Frankfurt/Sydney, 29. Okt (Reuters) - Die Rekordjagd an der Wall Street hat am Dienstag auch die Anleger in Asien in Kauflaune gebracht. Die Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die Erwartung einer Zinssenkung in den USA sorgte dabei für gute Stimmung auf dem Parkett. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent fester bei 22.974 Zählern aus dem Handel, nachdem er im Handelsverlauf zeitweise die Marke von 23.000 Zählern überwunden hatte und damit auf den höchsten Stand seit gut einem Jahr gestiegen war. Börsianer verwiesen zur Begründung auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, der die Unterzeichnung eines teilweisen Handelsabkommens mit China im November in Aussicht gestellt hatte. "Die steigende Wahrscheinlichkeit eines teilweisen Abkommens hat die Stimmung verändert", sagte Kiyoshi Ishigane, Fondsmanager bei der Vermögensverwaltung Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management. "Das stützt die Gewinne bei den japanischen Aktien. Die Bewertungen sind im Vergleich mit anderen Märkten immer noch niedrig, und das wird Geld aus dem Ausland anziehen." In China gaben die Kurse dagegen nach. Vor allem die Papiere der Zulieferer des Telekomausrüsters Huawei gehörten zu den Verlierern. Die US-Aufsichtsbehörde sprach sich dafür aus, Huawei und den Rivalen ZTE als Risiken für die nationale Sicherheit einzustufen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.974,13 +0,5 Topix 1.662,68 +0,9 Shanghai 2.960,03 -0,7 CSI300 3.915,33 -0,3 Hang Seng 26.777,82 -0,4 Kospi 2.092,69 +0,0 Euro/Dollar 1,1088 Pfund/Dollar 1,2853 Dollar/Yen 108,96 Dollar/Franken 0,9945 Dollar/Yuan 7,0554 Dollar/Won 1.163,40 (Reporter: Wayne Cole und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)