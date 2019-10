MÄRKTE-Handelskonflikt bremst asiatische Börsen

Frankfurt, 30. Okt (Reuters) - Die Sorge vor einem anhaltenden Handelsstreit zwischen den USA und China hat die asiatischen Börsen am Mittwoch gebremst. In Tokio fiel der Nikkei-Index um 0,6 Prozent auf 22.843 Punkte und verlor damit so stark wie seit drei Wochen nicht mehr. Der breiter gefasste Topix-Index lag 0,2 Prozent im Plus. An den Börsen in China ging es bis zu 0,5 Prozent abwärts. Die Unterzeichnung des vereinbarten Teil-Handelsabkommens mit China könnte sich nach Angaben eines US-Regierungsvertreters womöglich verzögern. Die USA und die Volksrepublik arbeiteten zwar weiter an einer Einigung, sagte der Regierungsbeamte am Dienstag. Allerdings sei es denkbar, dass diese beim Apec-Gipfel in Chile im kommenden Monat noch nicht unterschriftsreif sei. Außerdem hielt der anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed Investoren von größeren Engagements ab. In Tokio gerieten die Aktien der Elektronik-Konzerne NEC und Omron unter Druck, die bis zu 5,8 Prozent abgaben. Auf der Gewinnerseite standen unter anderem der Lebensmittelkonzern Nisshin Seifun Group und der Kosmetikhersteller Shiseido. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.843,12 -0,6 Topix 1.665,90 +0,2 Shanghai 2.940,22 -0,5 CSI300 3.891,80 -0,5 Hang Seng 26.643,53 -0,5 Kospi 2.080,27 -0,6 Euro/Dollar 1,1116 Pfund/Dollar 1,2878 Dollar/Yen 108,82 Dollar/Franken 0,9927 Dollar/Yuan 7,0593 Dollar/Won 1.167,10 (Reporter: Stanley White, geschrieben von Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)