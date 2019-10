MÄRKTE-Asiatische Börsen reagieren mit leichtem Plus auf Zinsentscheide

Tokio, 31. Okt (Reuters) - Asiatische Aktien sind am Donnerstag zunächst gestiegen. Die US-Notenbank (FED) hatte die Zinsen erwartungsgemäß gesenkt, um die wirtschaftliche Expansion auf Kurs zu halten. Auch die Bank of Japan hielt ihre Geldpolitik wie erwartet stabil, sendete aber ein deutliches Signal, dass sie die Zinssätze in Zukunft senken könnte. “Das Größte, was auffällt ist, dass Aktien nach der Fed-Entscheidung besser dastehen”, sagte Tsutomu Soma, General Manager bei SBI Securities in Tokio. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 22.918 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1668 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 108,64 Yen und gab 0,2 Prozent auf 7,0397 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9869 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1167 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,1023 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2927 Dollar.