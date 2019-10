MÄRKTE-Fed-Zinssenkung gibt Asien-Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 31. Okt (Reuters) - Die Zinssenkung in den USA hat an den asiatischen Aktienmärkten für Feierlaune gesorgt. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag 0,4 Prozent höher bei 22.927 Punkten aus dem Handel. Die Fed hatte den Leitzins am Mittwochabend wie erwartet gekappt, nun aber eine Pause signalisiert. Sie begründete das mit den Fortschritten im Handelsstreit zwischen den USA und China und mit der niedrigeren Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit. "Die Aktien sehen nach der Fed-Entscheid fester aus", sagte Tsutomu Soma, zuständig für das Zinsgeschäft beim Vermögensverwalter SBI Securities. "Risiken wie der US-chinesische Handelsstreit oder der Brexit haben sich nicht komplett aufgelöst, aber am Markt fängt man an, darüber hinaus zu schauen." Der Dollar fiel zu einem Währungskorb um 0,3 Prozent und setzte damit seine Kursverluste vom Mittwoch fort. Anleger trennten sich auch von US-Staatsanleihen, die Renditen der zehnjährigen Bonds gaben weiter auf 1,7786 Prozent nach, die der zweijährigen sanken auf 1,6197 Prozent. In seiner Pressekonferenz verwies Fed-Chef Jerome Powell auf gute Signale von der US-Wirtschaft, wie die stabilen Konsumausgaben, den robusten Immobilienmarkt und die starken Finanzmärkte. Der Yen behauptete nach der Zinsentscheidung der Bank von Japan seine Gewinne. Die japanische Notenbank hielt an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Für die Zukunft signalisierte sie zudem deutlicher ihre Bereitschaft, den Leitzins notfalls noch weiter zu senken. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.927,04 +0,4 Topix 1.667,01 +0,1 Shanghai 2.932,01 -0,3 CSI300 3.888,58 -0,1 Hang Seng 26.875,16 +0,8 Kospi 2.083,48 +0,2 Euro/Dollar 1,1157 Pfund/Dollar 1,2916 Dollar/Yen 108,71 Dollar/Franken 0,9875 Dollar/Yuan 7,0405 Dollar/Won 1.163,49 (Reporter: Stanley White und Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)