MÄRKTE-Starke Daten treiben Börse Shanghai - Tokio tiefer

Frankfurt/Tokio, 01. Nov (Reuters) - Ermutigende Konjunkturdaten locken Anleger in die chinesischen Aktienmärkte zurück. Die Börse Shanghai gewann am Freitag ein Prozent auf 2958 Punkte. Wieder aufkeimende Zweifel an einer raschen Entspannung des Zollstreits zwischen den USA und China drückten den japanischen Nikkei-Index dagegen 0,3 Prozent ins Minus auf 22.851 Zähler. Einem Medienbericht zufolge äußerten chinesische Regierungsvertreter Zweifel an einer nachhaltigen Einigung im Handelskonflikt. Diese Bedenken hatten bereits am Donnerstag die Aktienmärkte in Europa und den USA belastet. Sie kämen aber nicht völlig überraschend, sagte Anlagestratege Greg McKenna vom Research-Haus McKenna Macro. An der japanischen Börse gerieten exportorientierte Werte unter Druck. So verloren die Aktien des Kamera-Anbieters Olympus 2,8 Prozent und des Roboterbauers Fanuc 1,9 Prozent. Trotz des Zollstreit mit den USA sendete die chinesische Wirtschaft positive Signale: Die Industrie wuchs im Oktober so stark wie zuletzt vor zwei Jahren. Experten hatten mit einer Abkühlung des Wachstums gerechnet. Offenbar sei die Wirtschaft in einer besseren Verfassung als noch vor einem Monat gedacht", sagte Analyst Jim McCafferty von der Investmentbank Nomura. An den chinesischen Börsen gehörten Haushaltsgeräte-Hersteller zu den Favoriten. Vor allem ausländische Investoren stiegen in Erwartung neuer Programme zur Ankurbelung der Binnenkonjunktur ein. Die Titel von Haier, Midea<000333,SZ> und Gree gewannen bis zu 8,7 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.850,77 -0,3 Topix 1.666,50 +0,0 Shanghai 2.958,20 +1,0 CSI300 3.952,39 +1,7 Hang Seng 27.067,35 +0,6 Kospi 2.100,20 +0,8 Euro/Dollar 1,1161 Pfund/Dollar 1,2957 Dollar/Yen 107,98 Dollar/Franken 0,9861 Dollar/Yuan 7,0363 Dollar/Won 1.164,88 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)