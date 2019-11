MÄRKTE-Mögliche Entspannung im Zollstreit treibt Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 04. Nov (Reuters) - Die Hoffnung auf eine baldige Unterzeichnung des Teil-Handelsabkommens zwischen den USA und China lockt Anleger in die asiatischen Aktienmärkte. Die Börse Shanghai gewann am Montag 0,5 Prozent auf 2973 Punkte. Der Hongkonger Leitindex legte trotz der anhaltenden Unruhen 1,4 Prozent zu. Der japanische Aktienmarkt blieb wegen eines Feiertages geschlossen. Die jüngsten Aussagen der Konfliktparteien deuteten zwar darauf hin, dass der Handelsdeal kurz vor dem Abschluss stehe, schrieben die Analysten der National Australia Bank. "Die Streitfragen wie die Aufhebung bestehender US-Strafzölle oder die Aussetzung der für Dezember geplanten Verschärfung der Abgaben auf chinesische Waren bleiben aber ungeklärt. Wenn diese Probleme nicht gelöst werden, könnte das Abkommen platzen." Am Devisenmarkt waren dennoch die Optimisten in der Überzahl und hievten die chinesische Währung zeitweise auf ein Zweieinhalb-Monats-Hoch. Der Dollar fiel im Gegenzug um 0,2 Prozent auf 7,0233 Yuan. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.975,49 +0,6 CSI300 3.978,12 +0,7 Hang Seng 27.482,35 +1,4 Kospi 2.130,24 +1,4 Euro/Dollar 1,1174 Pfund/Dollar 1,2934 Dollar/Yen 108,30 Dollar/Franken 0,9853 Dollar/Yuan 7,0236 Dollar/Won 1.158,60 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)