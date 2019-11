MÄRKTE-Anleger wetten auf Konjunkturbelebung - Nikkei auf Jahreshoch

Frankfurt/Tokio, 05. Nov (Reuters) - Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand im Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Dienstag für gute Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten gesorgt. Dabei spielte insbesondere ein Bericht der "Financial Times" eine Rolle, wonach im US-Präsidialamt darüber nachgedacht werde, einige der Anfang September in Kraft getretenen Zölle zurückzunehmen. Insidern zufolge drängt die Regierung in Peking US-Präsident Donald Trump zudem dazu, auf für Dezember geplante Zollerhöhungen zu verzichten. "Sollten bestehende Zölle zurückgenommen werden, würde das nicht nur der Wirtschaft zugutekommen, sondern auch einen Waffenstillstand dauerhafter erscheinen lassen", sagte Yukino Yamada, Stratege beim Brokerhaus Daiwa Securities. Der Nikkei schloss 1,8 Prozent fester bei 23.252 Punkten und damit auf dem höchsten Stand seit gut einem Jahr. In China gewann der Index der Börsen Shanghai und Shenzhen 0,5 Prozent. Die jüngsten Konjunkturdaten rückten dabei in den Hintergrund: Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex für die Dienstleister sank im Oktober auf 51,1 Punkte und signalisierte damit das geringste Wachstum seit acht Monaten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.251,99 +1,8 Topix 1.694,16 +1,7 Shanghai 2.989,67 +0,5 CSI300 3.999,46 +0,5 Hang Seng 27.650,62 +0,4 Kospi 2.142,64 +0,6 Euro/Dollar 1,1125 Pfund/Dollar 1,2879 Dollar/Yen 108,82 Dollar/Franken 0,9894 Dollar/Yuan 7,0148 Dollar/Won 1.157,68 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)