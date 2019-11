MÄRKTE-Handelsstreit bremst Asien-Börsen - Yen-Schwäche hilft Nikkei

Frankfurt, 06. Nov (Reuters) - In Erwartung neuer Entwicklungen im Handelstreit zwischen den USA und China sind Aktienanleger an den asiatischen Börsen zur Wochenmitte auf der Hut geblieben. In Tokio schaffte es der 225 Werte umfassende Nikkei-Index dank eines schwächeren Yen trotzdem auf ein 13-Monats-Hoch. Der Leitindex legte 0,2 Prozent zu auf 23.303 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index notierte unverändert. In China lag die Börse in Shanghai 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor ebenfalls ein halbes Prozent. Händler und Investoren hoffen, dass bei einem vorläufigen Handelspakt zumindest ein Teil der Strafzölle zurückgenommen wird, die die USA und China in dem Streit gegenseitig verhängt haben. Allerdings ist es noch unklar, wann oder wo US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping das Abkommen unterzeichnen werden. "Der Handelsstreit ist der Hauptgrund dafür, dass sich das globale Wachstum in den vergangenen 18 Monaten abgeschwächt hat. Wir warten immer noch auf klarere Anzeichen einer Lösung," sagte Shane Oliver, Chefökonom beim Vermögensverwalter AMP Capital Investors. In Japan waren unter anderem Finanzwerte gefragt. Dai-ichi Life Holdings und Mitsubishi UGJ Financial Group gewannen bis zu 1,7 Prozent. Exportorientierte Unternehmen wie Hitachi und Mitsubishi Motor legten bis zu 2,1 Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.303,82 +0,2 Topix 1.694,45 +0,0 Shanghai 2.978,60 -0,4 CSI300 3.984,88 -0,5 Hang Seng 27.709,88 +0,1 Kospi 2.144,15 +0,1 Euro/Dollar 1,1071 Pfund/Dollar 1,2871 Dollar/Yen 108,98 Dollar/Franken 0,9930 Dollar/Yuan 7,0013 Dollar/Won 1.159,00 (Reporter: Tomo Uetake, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)