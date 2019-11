MÄRKTE-Nikkei-Index auf Jahreshoch - Handelskonflikt im Fokus

Frankfurt/Tokio, 07. Nov (Reuters) - Anleger an den asiatischen Börsen haben sich am Donnerstag nicht an einer möglichen Verzögerung eines Handelspakts zwischen den USA und China gestört. Der Nikkei-Index legte 0,1 Prozent auf ein Jahreshoch von 23.330 Punkte zu, der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,2 Prozent. An der Börse in Shanghai ging es dagegen 0,1 Prozent abwärts. Ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zur Unterzeichnung eines ersten Handelsvertrags könnte US-Regierungskreisen zufolge bis kommenden Monat verschoben werden. "Man könnte der Ansicht sein, dass mehr Zeit für eine etwas umfassendere Vereinbarung bleibt, wenn man sich nicht verpflichtet, den ursprünglichen Termin einzuhalten", sagte Devisenstratege Ray Attrill von der National Australia Bank. An den Börsen könne es aber auch zu einem leichten Vertrauensverlust kommen. Die Börse in Tokio stehe derzeit aber auf einem festen Fundament, sagte Vermögensverwalter Tetsuro Ii von Commons Asset Management. Als Grund nannte er Anzeichen, dass der globale Chip-Sektor die Talsohle erreicht habe und die US-Notenbank ihre lockere Geldpolitik beibehalten werde. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.330,32 +0,1 Topix 1.698,13 +0,2 Shanghai 2.978,71 +0,0 CSI300 3.991,87 +0,2 Hang Seng 27.589,36 -0,4 Kospi 2.144,29 +0,0 Euro/Dollar 1,1060 Pfund/Dollar 1,2840 Dollar/Yen 108,84 Dollar/Franken 0,9930 Dollar/Yuan 7,0076 Dollar/Won 1.158,03 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)