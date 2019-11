MÄRKTE-Schwindende Zollstreit-Hoffnungen setzen Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 08. Nov (Reuters) - Der Zollstreit zwischen den USA und China versetzt Asien-Anleger in ein Wechselbad der Gefühle. Der japanische Nikkei-Index stieg zunächst dank Spekulationen auf einen Abbau der gegenseitigen Strafzölle am Freitag auf ein 13-Monats-Hoch von 23.591,09 Punkten. Wegen wieder aufkeimender Zweifel an einer raschen Entspannung schloss er aber letztlich nur 0,3 Prozent im Plus bei 23.391,87 Zählern. Die Börse Shanghai drehte sogar ins Minus und verlor 0,5 Prozent auf 2964 Stellen. Insidern zufolge formiert sich innerhalb des Weißen Hauses Widerstand gegen die geplante Rücknahme der Strafzölle. Diese Nachricht drücke auf die Stimmung, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda. "Dennoch: Obwohl es immer noch keinen Zeitrahmen für die Unterzeichnung des Handelsdeals und keine Details zu seinem Inhalt gibt, scheinen die Verhandlungen Fortschritte zu machen." Zu den Favoriten am japanischen Aktienmarkt gehörte Toyota mit einem Kursplus von 2,2 Prozent. Der Autobauer legte ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vor und will eigene Aktien im Volumen von umgerechnet 1,6 Milliarden Euro zurückkaufen. Die Papiere von Isetan Mitsukoshi gewannen sogar knapp zwölf Prozent. Der Kaufhaus-Betreiber überzeugte ebenfalls mit seiner Zwischenbilanz und kündigte einen Aktienrückkauf an. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.391,87 +0,3 Topix 1.702,77 +0,3 Shanghai 2.964,18 -0,5 CSI300 3.973,01 -0,5 Hang Seng 27.630,26 -0,8 Kospi 2.137,23 -0,3 Euro/Dollar 1,1045 Pfund/Dollar 1,2808 Dollar/Yen 109,27 Dollar/Franken 0,9950 Dollar/Yuan 6,9845 Dollar/Won 1.155,93 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)