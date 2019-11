MÄRKTE-Asien-Anleger machen Kasse - Zollstreit und Unruhen belasten

Frankfurt/Tokio, 11. Nov (Reuters) - Nach einer mehrwöchigen Rally nutzen einige Asien-Anleger die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen. Der japanische Nikkei-Index fiel am Montag um 0,3 Prozent auf 23.332 Punkte und der Börse Shanghai büßte 1,8 Prozent auf 2910 Zähler ein. Die jüngsten Signale im Zollstreit zwischen den USA und China sowie die Unruhen in Hongkong drückten auf die Stimmung, sagte Analyst James McGlew vom Brokerhaus Argonaut. "Die Proteste in Hongkong ziehen sich schon eine Weile hin und in der Finanzwelt setzt sich die Einschätzung durch, dass sie die Wirtschaft inzwischen deutlich beeinträchtigen." Bei erneuten gewaltsamen Auseinandersetzungen setzte die Hongkonger Polizei Medienberichten zufolge scharfe Munition gegen Demonstranten ein. US-Präsident Donald Trump sagte zwar am Wochenende, die Handelsgespräche mit China entwickelten sich "sehr schön", zuvor hatte er allerdings betont, er habe einem Abbau gegenseitiger Strafzölle nicht zugestimmt. Spekulationen hierauf hatten den Börsen in der vergangenen Woche Auftrieb gegeben. Am japanischen Aktienmarkt legten die Papiere von Honda 4,2 Prozent zu, obwohl der Autobauer am Freitag nach Börsenschluss seine Umsatz- und Gewinnziele gekappt hatte. Das Unternehmen will allerdings eigene Aktien im Volumen von umgerechnet 830 Millionen Euro zurückkaufen. Der Einstieg des Online-Brokers SBI bescherte Fukushima Bank ein Kursplus von knapp 28 Prozent und den größten Tagesgewinn seit fast acht Jahren. SBI wird mit rund 18 Prozent größter Eigner der Regionalbank. SBI-Aktien gaben 0,5 Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.331,84 -0,3 Topix 1.704,03 +0,1 Shanghai 2.909,97 -1,8 CSI300 3.902,98 -1,8 Hang Seng 26.889,78 -2,8 Kospi 2.124,09 -0,6 Euro/Dollar 1,1024 Pfund/Dollar 1,2804 Dollar/Yen 108,96 Dollar/Franken 0,9957 Dollar/Yuan 7,0061 Dollar/Won 1.165,28 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)