MÄRKTE-Schwächerer Yen bringt Japans Anleger in Kauflaune

Frankfurt/Tokio, 12. Nov (Reuters) - Ein schwächerer Yen hat für Kauflaune an der japanischen Börse gesorgt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging 0,8 Prozent höher bei 23.520 Punkten aus dem Handel und notierte damit auf dem höchsten Niveau seit dem 5. November. Ein Kursverlust der Landeswährung kommt den exportabhängigen Unternehmen des Landes zugute. Der Yen wurde zum Dollar auf einem Fünf-Monats-Tief gehandelt. "Ein schwacher Yen unterstützt einige der Firmen im Nikkei, die viel exportieren", sagte Kiyoshi Ishigane, Chef-Fondsmanager bei der Vermögensverwaltung Mitsubishi UFJ Kokusai. "Die USA und China streiten sich, und die Lage in Hongkong ist nicht gut. Dennoch bessert sich die konjunkturelle Lage in den USA, und das ist wichtiger für Japan." Zu den Gewinnern gehörten die Hersteller von Unterhaltungselektronik wie Sony oder Technologiefirmen wie Advantest. An anderen asiatischen Märkten hielten sich die Investoren vor einer mit Spannung erwarteten Rede von US-Präsident Donald Trump zurück. In China notierten die Kurse der wichtigsten Aktien in Shanghai 0,3 Prozent schwächer. Am Wochenende hatte Trump die Märkte auf dem falschen Fuß erwischt, als er Berichte als falsch zurückgewiesen hatte, wonach die USA bereit seien, bereits geltende Zölle auf chinesische Importgüter zurückzunehmen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.520,01 +0,8 Topix 1.709,67 +0,3 Shanghai 2.906,86 -0,1 CSI300 3.892,81 -0,3 Hang Seng 27.053,04 +0,5 Kospi 2.140,92 +0,8 Euro/Dollar 1,1034 Pfund/Dollar 1,2860 Dollar/Yen 109,27 Dollar/Franken 0,9946 Dollar/Yuan 6,9965 Dollar/Won 1.160,80 (Reporter: Stanley White und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)