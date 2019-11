MÄRKTE-Trump-Rede und Unruhen in Hongkong lasten auf Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 13. Nov (Reuters) - Widersprüchliche Signale im Zollstreit zwischen den USA und China sowie die anhaltenden Proteste in Hongkong verunsichern Asien-Anleger. Der japanische Nikkei-Index fiel am Mittwoch um 0,9 Prozent auf 23.320 Punkte, und die Börse Shanghai büßte 0,4 Prozent auf 2903 Zähler ein. Der Hongkonger Leitindex rutschte sogar um zwei Prozent ab. Die Regierung der ehemaligen britischen Kronkolonie erwartet weitere gewaltsame Zusammenstöße zwischen Demonstranten und den Sicherheitsbehörden. Aus diesem Grund sollen am Donnerstag sämtliche Schulen der chinesischen Sonderverwaltungszone geschlossen bleiben. US-Präsident Donald Trump hatte bei einer viel beachteten Rede zwar gesagt, die Unterzeichnung des Handelsabkommens mit China stehe zwar kurz bevor. Gleichzeitig drohte er aber mit neuen Strafzöllen, sollte der Deal platzen. "Das ist wohl seine übliche Taktik", sagte Anlagestratege Hideyuki Ishiguro vom Brokerhaus Daiwa. Dennoch schlage es auf die Stimmung. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt gehörte GMO mit einem Kursminus von 9,3 Prozent. Das Quartalsergebnis und die Gesamtjahresziele des Online-Zahlungsabwicklers blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Papiere von Fujifilm legten dagegen 6,3 Prozent zu. Der Anbieter von Fotokopierern sieht sich auf Kurs zu einem Rekord-Jahresgewinn. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.319,87 -0,9 Topix 1.700,33 -0,6 Shanghai 2.903,63 -0,4 CSI300 3.898,80 -0,1 Hang Seng 26.517,56 -2,0 Kospi 2.122,45 -0,9 Euro/Dollar 1,1011 Pfund/Dollar 1,2852 Dollar/Yen 109,07 Dollar/Franken 0,9907 Dollar/Yuan 7,0210 Dollar/Won 1.167,20 (Büro Tokio, Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)