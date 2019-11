MÄRKTE-China-Daten trüben Stimmung an asiatischen Börsen

Frankfurt/Tokio, 14. Nov (Reuters) - Schwache Konjunkturdaten aus China haben die Stimmung an den asiatischen Börsen am Donnerstag getrübt. In Japan gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,8 Prozent nach auf 23.141 Punkte, der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,9 Prozent und lag bei 1684 Punkten. In China setzten die Anleger auf staatliche Konjunkturhilfen, weswegen die Börse in Shanghai etwas fester notierte. Sowohl die chinesische Industrieproduktion als auch der Einzelhandelsumsatz blieben hinter den Erwartungen zurück, das Investitionswachstum erreichte ein Rekordtief. Investoren sahen das als Beweis, dass der Handelsstreit zwischen den Regierungen in Peking und Washington das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt belastet. "Es übt mehr Druck auf die chinesischen Behörden aus, sich mit Donald Trump im Handel zu einigen, so wie der Wunsch von Präsident Trump, wiedergewählt zu werden, Druck auf ihn ausübt, um zu einem Abkommen zu kommen", kommentierte Chefökonom Shane Oliver vom Vermögensverwalter AMP Capital. Auch Japans Wirtschaftswachstum wuchs im dritten Quartal so langsam wie seit einem Jahr nicht mehr, da die schwache Nachfrage die Exporte einbrechen ließ. Anleger griffen zu dem als sicherer Anlagehafen geltenden Yen. Der Kursanstieg der Devise drückte wiederum die Aktienkurse von exportabhängigen Werten wie den Autobauern. Nissan, Honda Motor und Toyota fielen um bis zu 3,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.141,55 -0,8 Topix 1.684,40 -0,9 Shanghai 2.909,87 +0,2 CSI300 3.905,86 +0,2 Hang Seng 26.275,08 -1,1 Kospi 2.130,77 +0,4 Euro/Dollar 1,0999 Pfund/Dollar 1,2832 Dollar/Yen 108,66 Dollar/Franken 0,9890 Dollar/Yuan 7,0223 Dollar/Won 1.169,46 (Reporter: Tomo Uetake, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)