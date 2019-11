MÄRKTE-Asiens Anleger klammern sich an Hoffnung auf Handelsdeal

Frankfurt/Shanghai, 15. Nov (Reuters) - Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump hält die Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China hoch und bringt damit die Anleger in Asien in Kauflaune. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Freitag 0,7 Prozent fester bei 233.303 Punkten. Auch außerhalb Japans ging es aufwärts. Trumps Berater Larry Kudlow sagte, es habe sehr konstruktive Gespräche mit der Regierung in Peking gegeben. Eine Vereinbarung könne bald erzielt werden. Shane Oliver, Chefvolkswirt von AMP Capital in Sydney, verglich das Verhalten der Märkte bei dem Thema mit dem Verhalten der Angehörigen eines Alkoholikers, die auch den Glauben nicht aufgeben könnten, dass er seine Sucht überwinden könne. "Die Märkte wollen glauben, dass es irgendeine Art der Lösung bei dem Thema gibt, wenigstens einen andauernden Waffenstillstand, obwohl uns die Erfahrung der vergangenen 18 Monate nicht viel Grund zur Hoffnung gibt." Immerhin erhöhten die schwächeren Konjunkturdaten in den beiden weltweit führenden Volkswirtschaften den Druck, zu einer Einigung zu kommen, sagte Oliver. In China gaben die Kurse dagegen nach, der CSI300 schloss 0,7 Prozent schwächer. Die Notenbank pumpte weitere 200 Milliarden Yuan (26 Milliarden Euro) in den Markt, um die Wirtschaft zu stützen. Die Zinsen für mittelfristige Darlehen (MLF) rührte die Zentralbank dagegen nicht an. Chinas Wirtschaft wächst derzeit so langsam wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.303,32 +0,7 Topix 1.696,67 +0,7 Shanghai 2.893,60 -0,6 CSI300 3.880,81 -0,6 Hang Seng 26.376,63 +0,2 Kospi 2.162,18 +1,1 Euro/Dollar 1,1018 Pfund/Dollar 1,2877 Dollar/Yen 108,56 Dollar/Franken 0,9892 Dollar/Yuan 7,0084 Dollar/Won 1.165,88 (Büro Tokio, Christina Amann redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)