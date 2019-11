MÄRKTE-Chinas Zinssenkung und Zollstreit-Hoffnung stützen Asiens Börsen

Tokio/Frankfurt, 18. Nov (Reuters) - In der Hoffnung auf Rückenwind für die chinesische Wirtschaft decken sich Anleger mit asiatischen Aktienwerten ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 0,5 Prozent auf 23.417 Punkte und der Börse Shanghai gewann ebenfalls 0,5 Prozent auf 2906 Zähler. Der Hongkonger Hang Seng notierte trotz erneuter gewaltsamer Proteste 1,1 Prozent im Plus. Die chinesische Notenbank senkte den Zins für kurzfristige Kredite überraschend auf 2,5 von 2,55 Prozent. "Dieser Schritt schürt Spekulationen auf weitere Konjunkturhilfen der Regierung in Peking", sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. Positiv werteten Börsianer außerdem die "konstruktiven" Handelsgespräche zwischen China und den USA vom Wochenende. Es sehe immer stärker danach aus, dass die beiden weltgrößten Volkswirtschaften sich auf ein zumindest partielles Handelsabkommen einigen werden, sagte Anlagestratege Patrik Schowitz von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan. Am japanischen Aktienmarkt stand Z Holdings im Rampenlicht. Der früher unter Yahoo Japan firmierende Internet-Konzern will mit dem Konkurrenten Line fusionieren. Ein Deal würde die Betreiber der zwei größten Bezahl-Apps Japans zu einem 30 Milliarden Dollar schweren Konzern vereinen. Z-Aktien gewannen 1,2 Prozent und Line-Titel verteuerten sich um 2,2 Prozent. Die Papiere der südkoreanischen Line-Mutter Naver stiegen zeitweise auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 181.500 Won. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.416,76 +0,5 Topix 1.700,72 +0,2 Shanghai 2.909,20 +0,6 CSI300 3.907,93 +0,8 Hang Seng 26.618,20 +1,1 Kospi 2.160,69 -0,1 Euro/Dollar 1,1066 Pfund/Dollar 1,2951 Dollar/Yen 108,92 Dollar/Franken 0,9897 Dollar/Yuan 7,0106 Dollar/Won 1.163,13 (Reporter: Wayne Cole, Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)