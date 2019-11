MÄRKTE-Neue US-Zolldrohungen setzen asiatischen Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 20. Nov (Reuters) - Erneute US-Zolldrohungen im Handelsstreit mit China haben Anleger an den asiatischen Börsen am Mittwoch verunsichert. In Japan fiel der Nikkei-Index um 0,6 Prozent auf 23.148 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,3 Prozent. In China notierte der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen ein Prozent schwächer. Im dem Handelskonflikt beharren beide Seiten trotz weiter laufender Gespräche offenbar auf ihren Positionen. US-Präsident Donald Trump sagte bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus, China müsse einen Vorschlag machen, den er möge. "Wenn wir keinen Deal mit China abschließen, werde ich die Zölle einfach noch höher ansetzen", sagte er. Für diplomatischen Zündstoff sorgt zusätzlich das Thema Hongkong. Der US-Senat hat mit einer Entscheidung die Protestbewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone unterstützt, was die Führung in Peking verurteilte. Zu den größten Kursverlierern in Tokio gehörten IT-Aktien wie Advantest und Tokyo Electron, die bis zu 2,7 Prozent nachgaben. Auch die exportabhängigen Autowerte notierten schwächer. An der Börse in Seoul gingen die Kurse um 1,3 Prozent nach unten. Händlern zufolge trennten sich ausländische Investoren in Erwartung von Umschichtung des asiatischen MSCI-Index von heimischen Aktien. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.148,57 -0,6 Topix 1.691,11 -0,3 Shanghai 2.911,62 -0,8 CSI300 3.908,34 -1,0 Hang Seng 26.892,24 -0,7 Kospi 2.125,32 -1,3 Euro/Dollar 1,1068 Pfund/Dollar 1,2914 Dollar/Yen 108,56 Dollar/Franken 0,9907 Dollar/Yuan 7,0281 Dollar/Won 1.169,06 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)