MÄRKTE-Hongkong-Streit lastet auf Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 21. Nov (Reuters) - Der Streit zwischen den USA und China über die Proteste in Hongkong hat am Donnerstag den Anlegern in Fernost die Kauflaune verdorben. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent nach auf knapp 23.039 Punkte. Vor allem Chipwerte standen auf den Verkaufszetteln. Auch die Börse in China verlor 0,5 Prozent. In den USA hat der Kongress Gesetzesentwürfe zur Unterstützung der Protestbewegung durchgewunken, mit der Unterschrift von US-Präsident Donald Trump wird gerechnet. "China wird das sicherlich als Einflussnahme auf seine inneren Angelegenheiten werten und dürfte wohl denken, dass es nicht mehr länger Zugeständnisse im Handelsstreit machen müsse", sagte Norihiro Fujito, Chefstratege beim Finanzdienstleister Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Der Zollstreit zwischen den beiden weltweit führenden Volkswirtschaften dürfte sich Insidern zufolge ins kommende Jahr hinziehen. Der erste Teil des mit Spannung erwarteten Handelsabkommens werde möglicherweise erst 2020 abgeschlossen. In dem Streit ist der 15. Dezember das nächste wichtige Datum: Dann treten US-Strafzölle auf chinesische Importgüter im Wert von 156 Milliarden Dollar in Kraft. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.038,58 -0,5 Topix 1.689,38 -0,1 Shanghai 2.903,64 -0,3 CSI300 3.889,60 -0,5 Hang Seng 26.471,29 -1,6 Kospi 2.096,60 -1,4 Euro/Dollar 1,1071 Pfund/Dollar 1,2923 Dollar/Yen 108,58 Dollar/Franken 0,9910 Dollar/Yuan 7,0374 Dollar/Won 1.175,83