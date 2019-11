MÄRKTE-Asiens Börsen im Plus - Handelsstreit bereitet Sorgen

Frankfurt/Tokio, 22. Nov (Reuters) - Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage haben Anleger wieder zu asiatischen Aktien gegriffen. Allerdings verhinderte die Unsicherheit bei der Frage, ob sich die USA und China auf ein Handelabkommen einigen, am Freitag größere Gewinne. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei 0,3 Prozent fester bei knapp 23.113 Punkten, auf Wochensicht bleibt jedoch ein Minus von 0,8 Prozent. "Ein leichter Rückgang des exzessiven Pessimismus im Zusammenhang mit dem Handelskrieg stützt die japanischen Aktien", sagte Hideyuki Ishiguro, Stratege beim Brokerhaus Daiwa Securities. Chinas Präsident Xi Jinping sagte am Freitag, sein Land sei an einem Abkommen interessiert und versuche, einen Handelskrieg zu vermeiden, aber habe keine Angst davor, falls nötig auch zurückzuschlagen. In China gaben die Kurse 1,4 Prozent nach. Auf die Stimmung drückte die Nachricht, dass zwei chinesische Kriegsschiffe Inseln im südchinesischen Meer passierten, die von Peking reklamiert werden. Investoren fürchten, dass dies den Handelskonflikt wieder anheizen dürfte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.112,88 +0,3 Topix 1.691,34 +0,1 Shanghai 2.880,45 -0,8 CSI300 3.842,53 -1,2 Hang Seng 26.505,21 +0,1 Kospi 2.101,96 +0,3 Euro/Dollar 1,1069 Pfund/Dollar 1,2921 Dollar/Yen 108,60 Dollar/Franken 0,9934 Dollar/Yuan 7,0382 Dollar/Won 1.178,04 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)