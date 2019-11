MÄRKTE-Hoffnung im Zollstreit schiebt Asiens Börsen an - Auch Hongkong im Plus

Frankfurt/Tokio, 25. Nov (Reuters) - Wieder wachsende Hoffnungen auf eine baldige Entschärfung des Zollstreits zwischen den USA und China ermuntert Anleger zum Einstieg in die asiatischen Aktienmärkte. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 0,8 Prozent auf 23.293 Punkte und die Börse Shanghai gewann 0,6 Prozent auf 2903 Zähler. Der Hongkonger Hang Seng legte nach dem Wahlsieg des demokratischen Lagers bei den dortigen Bezirkswahlen sogar 1,5 Prozent zu. Der staatsnahen chinesischen Zeitung "Global Times" zufolge ist ein Handelsabkommen mit den USA "sehr nah". Darüber hinaus reiche die Regierung in Peking US-Präsident Donald Trump einen Olivenzweig, indem sie die Strafen für den Diebstahl geistigen Eigentums verschärfen wolle, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Dies werde zwar kaum Teil der derzeit geplanten Teil-Einigung sein, halte aber die Tür für weitere Verhandlungen und ein Anschluss-Abkommen offen. Vor diesem Hintergrund griffen Investoren vor allem zu konjunkturabhängigen Werten. Am japanischen Aktienmarkt gehörten der Metallverarbeiter Toho Zinc und der Baumaschinen-Hersteller Hitachi Construction Machinery mit Kursgewinnen von jeweils gut vier Prozent zu den Favoriten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.292,81 +0,8 Topix 1.702,96 +0,7 Shanghai 2.906,17 +0,7 CSI300 3.878,21 +0,7 Hang Seng 27.032,51 +1,6 Kospi 2.123,50 +1,0 Euro/Dollar 1,1025 Pfund/Dollar 1,2853 Dollar/Yen 108,83 Dollar/Franken 0,9972 Dollar/Yuan 7,0306 Dollar/Won 1.175,43 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)