MÄRKTE-Handelsgespräche machen Asien-Anlegern Hoffnung

Frankfurt/Tokio, 26. Nov (Reuters) - Ein Telefonat zwischen den Chefunterhändlern Chinas und der USA hat bei den Börsenanlegern in Asien Zuversicht aufkommen lassen. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Dienstag 0,4 Prozent höher bei 23.373,32 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf zeitweise den höchsten Stand seit fast 14 Monaten erreicht hatte. Der chinesische CSI300 legte 0,2 Prozent zu. Nach Angaben des Handelsministeriums in Peking sprachen der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin über "Kernfragen" im Handelskonflikt. Beide Seiten seien sich einig, dass die strittigen Fragen geklärt werden müssten. Es sei zwar einfach, derartige Berichte skeptisch zu beurteilen, sagte Michael Hewson, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Dennoch brächten sie Schwung in den Markt. Zu den Gewinnern in Tokio gehörten die Aktien von Elektronikfirmen und Chip-Zulieferern. So schlossen die Papiere von Advantest oder TDK jeweils 3,6 Prozent höher. Sie profitierten auch von einem schwächeren Yen und damit verbundenen Hoffnungen auf ein besseres Exportgeschäft. Die japanische Währung verlor zeitweise bis zu 0,3 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.373,32 +0,4 Topix 1.705,71 +0,2 Shanghai 2.908,11 +0,1 CSI300 3.884,76 +0,2 Hang Seng 26.938,52 -0,2 Kospi 2.121,35 -0,1 Euro/Dollar 1,1012 Pfund/Dollar 1,2895 Dollar/Yen 108,93 Dollar/Franken 0,9967 Dollar/Yuan 7,0302 Dollar/Won 1.175,08