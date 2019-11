WDHLG-MÄRKTE-Hoffnung auf eine Lockerung der Zölle entspannen asiatische Börsen

(beseitigt Tippfehler in der Überschrift)

Tokio, 27. Nov (Reuters) - Positive Signale bei den chinesischen und amerikanischen Handelsgesprächen haben am Mittwoch die Hoffnungen bei den asiatischen Anlegern auf eine Lockerung der Zölle im Handelskonflikt geschürt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 23.490 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1713 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,10 Yen und stagnierte bei 7,0293 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9976 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1012 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0989 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2851 Dollar.