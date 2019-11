MÄRKTE-Zollstreit-Hoffnungen stützen Börse Tokio - Shanghai tiefer

Frankfurt/Tokio, 27. Nov (Reuters) - Wieder zunehmende Spekulationen auf die baldige Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen den USA und China geben der japanischen Börse Rückenwind. Der Nikkei-Index legte am Mittwoch 0,3 Prozent auf 23.438 Punkte zu. Die Börse Shanghai verlor dagegen wegen enttäuschender Konjunkturdaten 0,2 Prozent auf 2901 Zähler. Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen brachen den Angaben zufolge im Oktober um rund zehn Prozent ein. Das ist der größte Rückgang seit einem knappen dreiviertel Jahr. In Japan schöpften Anleger Mut aus der Aussage von US-Präsident Donald Trump, die Gespräche über den Handelsdeal mit China befänden sich in den letzten Zügen. Weiteren Rückenwind erhalte der Nikkei-Index von Spekulationen auf ein zusätzliches Konjunkturpaket der japanischen Regierung im Volumen von umgerechnet 83 Milliarden Euro, sagte Kiyoshi Ishigane, Chef-Fondsmanager beim Vermögensverwalter Mitsubishi UFJ Kokusai. Daher könne bis ins nächste Jahr hinein mit steigenden Kursen gerechnet werden. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.437,77 +0,3 Topix 1.710,98 +0,3 Shanghai 2.900,59 -0,2 CSI300 3.872,77 -0,5 Hang Seng 26.899,37 -0,1 Kospi 2.127,85 +0,3 Euro/Dollar 1,1010 Pfund/Dollar 1,2845 Dollar/Yen 109,16 Dollar/Franken 0,9980 Dollar/Yuan 7,0292 Dollar/Won 1.177,44 (Büro Tokio, Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)