MÄRKTE-US-Gesetze zu Hongkong zwingen asiatische Börsen ins Minus

Singapu, 28. Nov (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte sind am Donnerstag ins Wanken geraten. Die Unterzeichnung von US-Gesetzen zu Hongkong haben die gerade aufkeimende positive Aussicht auf einen Abschluss der Verhandlungen im Handelsstreit in den Hintergrund treten lassen.

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch ein Gesetze zur Unterstützung der pro-demokratischen Demonstranten in Hongkong unterzeichnet. Ein Gesetz sieht unter anderem die Möglichkeit von Sanktionen wegen Menschenrechtsverstößen vor, ein zweites verbietet den Export von Massenkontrollmunition wie Tränengas, Pfefferspray, Gummigeschossen und Elektroschockern an die Hongkonger Polizei. Chinas Außenministerium warnte daraufhin umgehend vor nicht näher bezeichneten “harten Gegenmaßnahmen”.

“Ich denke, es könnte leicht noch viel schlimmer werden”, sagte Kay Van-Petersen, globaler Makrostratege bei Saxo Capital Markets in Singapur. “Abhängig davon, was in den nächsten 24-48 Stunden passiert, könnten wir möglicherweise einen noch größeren Abwärtstrend sehen.” Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 23.454 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1709 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,45 Yen und stagnierte bei 7,0271 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9984 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1005 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0993 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2928 Dollar.