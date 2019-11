MÄRKTE-Hongkong-Eklat zwischen USA und China belastet asiatische Börsen

Frankfurt/Tokio, 28. Nov (Reuters) - Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China im Hongkong-Konflikt haben die asiatischen Börsen am Donnerstag belastet. In Tokio sank der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,1 Prozent auf 23.409 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,2 Prozent. Auch in China gingen die Kurse auf Talfahrt. US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch ein Gesetz zur Unterstützung der pro-demokratischen Demonstranten in Hongkong unterzeichnet. Chinas Außenministerium drohte daraufhin umgehend mit nicht näher bezeichneten "harten Gegenmaßnahmen". Anleger fürchten, dass erste Fortschritte im Handelskonflikt davon überschattet werden könnten. "Erstmal werden die Leute darauf schauen, wie China auf Trumps Schritt reagieren wird", sagte Stratege Masahiro Ayukai vom Vermögensverwalter Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Die Handelsumsätze blieben am Thanksgiving-Tag Börsianern zufolge dünn. Die US-Börsen bleiben wegen des Feiertages am Donnerstag geschlossen. Anleger trennten sich von defensiven Aktien wie Central Japan Railway und East Japan Railway. Gegen den Trend legten hingegen Techwerte wie Hitachi, Kyocera und Fujitsu zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.409,14 -0,1 Topix 1.708,06 -0,2 Shanghai 2.887,91 -0,5 CSI300 3.859,87 -0,4 Hang Seng 26.916,44 -0,1 Kospi 2.118,60 -0,4 Euro/Dollar 1,1007 Pfund/Dollar 1,2941 Dollar/Yen 109,48 Dollar/Franken 0,9994 Dollar/Yuan 7,0277 Dollar/Won 1.178,14 (Büro Tokio, Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)