MÄRKTE-Starke China-Daten geben Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 02. Dez (Reuters) - Schwindende Konjunktursorgen verhelfen den asiatischen Börsen zu Kursgewinnen. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um ein Prozent auf 23.530 Punkte. Die chinesische Börse in Shanghai konnte ihre Anfangsgewinne allerdings nicht halten und notierte gegen Handelsende fast unverändert bei 2874 Zählern. Anleger seien erleichtert über den überraschenden Anstiegs des Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager in der chinesischen Industrie, sagte Anlagestratege Hideyuki Ishiguro vom Brokerhaus Daiwa. "Die Umsätze im US-Onlinehandel am 'Black Friday' waren ein weiteres positives Zeichen. Wenn die beiden weltgrößten Volkswirtschaften robust sind, ist das gut für japanische Firmen." Einem Medienbericht zufolge sind die Handelsgespräche zwischen den USA und China allerdings ins Stocken geraten. Eine Unterzeichnung des geplanten Teil-Abkommens in diesem Monat scheine unwahrscheinlich, sagte Anlagestratege Hiroyuki Ueno von der Vermögensverwaltung Sumitomo Mitsui. Allerdings könnten die USA die für Mitte Dezember geplante Verschärfung der Strafzölle auf chinesische Waren verschieben. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.529,50 +1,0 Topix 1.714,49 +0,9 Shanghai 2.873,52 +0,1 CSI300 3.833,43 +0,1 Hang Seng 26.440,26 +0,4 Kospi 2.091,92 +0,2 Euro/Dollar 1,1017 Pfund/Dollar 1,2917 Dollar/Yen 109,63 Dollar/Franken 0,9997 Dollar/Yuan 7,0324 Dollar/Won 1.182,94 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)