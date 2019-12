MÄRKTE-Trumps Zölle setzen Asiens Börsen zu

Sydney/Frankfurt, 03. Dez (Reuters) - Die jüngsten Zölle von US-Präsident Donald Trump und überraschend schwache Konjunkturdaten aus den USA verderben den Anlegern in Fernost die Stimmung. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei am Dienstag 0,6 Prozent schwächer bei knapp 23.380 Punkten aus dem Handel. In China notierte der Index der wichtigsten Aktien nach Verlusten im Handelsverlauf etwas fester. Börsianer fürchten eine Zuspitzung der weltweiten Handelskonflikte, nachdem Trump per Twitter angekündigt hat, Stahl und Aluminium aus Brasilien und Argentinien mit sofortiger Wirkung mit Sonderzöllen zu belegen. "Nach dieser Überraschung gibt es Sorgen, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwer zu lösen sein wird, wenn man sich das Beharren Trumps auf US-Interessen ansieht", sagte Tian Weidong, Analyst beim Finanzdienstleister Kaiyuan Securities. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.379,81 -0,6 Topix 1.706,73 -0,5 Shanghai 2.878,83 +0,1 CSI300 3.843,59 +0,2 Hang Seng 26.361,74 -0,3 Kospi 2.084,07 -0,4 Euro/Dollar 1,1077 Pfund/Dollar 1,2944 Dollar/Yen 109,13 Dollar/Franken 0,9920 Dollar/Yuan 7,0400 Dollar/Won 1.186,54 (Reporter: Andrew Galbraith und Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)