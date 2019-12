MÄRKTE-Trump-Äußerungen zum Zollstreit setzen Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 04. Dez (Reuters) - Die schwindende Aussicht auf eine rasche Entschärfung im Zollstreit zwischen den USA und China verdirbt Asien-Anlegern die Laune. Der japanische Nikkei-Index verlor am Mittwoch ein Prozent auf 12.135 Punkte, und die Börse Shanghai büßte 0,3 Prozent auf 2877 Zähler ein. Nervös machte Börsianer die Äußerung von US-Präsident Donald Trump, er könne sich ein Handelsabkommen mit China auch nach der US-Präsidentenwahl im November 2020 vorstellen. In den vergangenen Wochen hatten beide Seiten noch signalisiert, eine Einigung stehe kurz bevor. Es bedürfe nur einiger weniger Kommentare, um die Stimmung kippen zu lassen, sagte Sean Taylor, Chef-Anleger für den asiatisch-pazifischen Raum beim Vermögensverwalter DWS. Vor diesem Hintergrund trennten sich Anleger von japanischen Firmen, deren Geschäft stark vom Handel mit China abhängt. So verloren die Aktien des Elektronikteile-Herstellers Murata zwei Prozent und die Titel des Industrieroboter-Anbieters Fanuc 1,5 Prozent. Die Papiere der Pharmafirma Astellas verbilligten sich nach der milliardenschweren Offerte für den US-Gentherapiespezialisten Audentes um 2,9 Prozent. Die Aktien von Fast Retailing brachen sogar um gut fünf Prozent ein. Die Mutter der Modekette Uniqlo gab für November enttäuschende Absatzzahlen bekannt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.135,23 -1,1 Topix 1.703,27 -0,2 Shanghai 2.877,42 -0,3 CSI300 3.848,53 -0,1 Hang Seng 26.112,02 -1,1 Kospi 2.068,89 -0,7 Euro/Dollar 1,1076 Pfund/Dollar 1,2993 Dollar/Yen 108,53 Dollar/Franken 0,9869 Dollar/Yuan 7,0686 Dollar/Won 1.192,93 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)