MÄRKTE-Asiens Anleger setzen wieder auf raschen Handelsdeal

Frankfurt/Tokio, 05. Dez (Reuters) - Die Hoffnung auf ein baldiges Handelsabkommen zwischen den USA und China lockt Anleger in die asiatischen Börsen zurück. Der japanische Nikkei-Index stieg am Donnerstag um 0,7 Prozent auf 23.300 Punkte, und die Börse Shanghai gewann um ebenfalls 0,7 Prozent auf 2899 Zähler. US-Präsident Donald Trump sagte am Rande des Nato-Gipfels, die Verhandlungen mit China liefen "sehr gut". Zuvor hatte er noch eine Verschiebung einer Einigung auf die Zeit nach der US-Präsidentenwahl im November 2020 ins Gespräch gebracht. "Der Druck für eine Einigung ist immens, da sich die Konjunktur in beiden Ländern abkühlt", sagte Shane Oliver, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters AMP. Vor diesem Hintergrund griffen Investoren bevorzugt zu konjunkturabhängigen Werten. In Japan gewannen die Aktien der Stahlkonzerne Nippon Steel und Kobe Steel bis zu 6,7 Prozent. Gefragt waren auch die Titel von Murata, die sich um 1,5 Prozent verteuerten. Der Elektronikteile-Hersteller hat Komponenten für Smartphones mit dem neuen Mobilfunk-Standard 5G entwickelt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.300,09 +0,7 Topix 1.711,41 +0,5 Shanghai 2.899,47 +0,7 CSI300 3.879,36 +0,8 Hang Seng 26.189,04 +0,5 Kospi 2.060,74 -0,4 Euro/Dollar 1,1083 Pfund/Dollar 1,3135 Dollar/Yen 108,86 Dollar/Franken 0,9875 Dollar/Yuan 7,0472 Dollar/Won 1.189,22