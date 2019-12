MÄRKTE-Zuversichtliche Signale im Zollstreit stützen Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 06. Dez (Reuters) - Hoffnungen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China geben den asiatischen Börsen erneut Auftrieb. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um 0,2 Prozent auf 23.354 Punkte, und die Börse Shanghai gewann 0,4 Prozent auf 2912 Zähler. Genährt wurden die Spekulationen von der Äußerung des US-Präsidenten Donald Trump, die Verhandlungen mit China liefen gut. In Erwartung der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag (MEZ) hielten sich viele Anleger allerdings mit Engagements zurück. Für weitere Kursgewinne des Nikkei bedürfe es einer positiven Überraschung, sagte Kiyoshi Ishigane, Chef-Fondsmanager des Vermögensverwalters Mitsubishi UFJ Kokusai. Experten rechnen für November mit 180.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft in der weltgrößten Volkswirtschaft. Bei den Unternehmen stand Japan Display im Rampenlicht. Der angeschlagene Apple-Zulieferer wird von drei Hauptgläubigern wohl einen dreimonatigen Zahlungsaufschub für Verpflichtungen im Volumen von umgerechnet 886 Millionen Euro erhalten. Die Titel von Japan Display gewannen 1,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.354,40 +0,2 Topix 1.713,36 +0,1 Shanghai 2.912,01 +0,4 CSI300 3.902,39 +0,6 Hang Seng 26.472,03 +1,0 Kospi 2.081,85 +1,0 Euro/Dollar 1,1103 Pfund/Dollar 1,3157 Dollar/Yen 108,66 Dollar/Franken 0,9877 Dollar/Yuan 7,0335 Dollar/Won 1.189,44 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)