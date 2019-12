MÄRKTE-Wall Street-Gewinne stützen Asiens Börsen - Zollstreit bremst

Sydney, 09. Dez (Reuters) - Die jüngsten Kursgewinne an der Wall Street ermuntern Anleger zum Einstieg in die asiatischen Aktienmärkte. Wegen des ungelösten Zollstreits zwischen den USA und China scheuten sie aber größere Engagements. Der japanische Nikkei-Index legte am Montag 0,3 Prozent auf 23.431 Punkte zu und die Börse Shanghai hielt sich knapp im Plus bei 2913 Zählern. Dort drücke zusätzlich der erneute Rückgang der chinesischen Exporte auf die Stimmung, sagte Analyst Jingyi Pan vom Brokerhaus IG. Dies erhöhe den Druck, irgendeine Art Handelsabkommen mit den USA zu erzielen. Allerdings seien die Signale von US-Präsident Donald Trump zum Stand der Verhandlungen so widersprüchlich, dass eine Vorhersage über deren Ausgang kaum möglich sei, sagte sein Kollege Yutaka Masushima vom Brokerhaus Monex. Mit Erleichterung reagierten Asien-Anleger auf die überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag. "Das Wirtschaftswachstum geht weiter und bricht mit seiner Langlebigkeit alle Rekorde", sagte Chris Rupkey, Chef-Anlagestratege der MUFJ Union Bank. Trotz der schwächelnden Konjunktur in anderen Regionen sei eine Rezession in den USA vorerst nicht zu befürchten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.430,70 +0,3 Topix 1.722,07 +0,5 Shanghai 2.912,48 +0,0 CSI300 3.892,83 -0,2 Hang Seng 26.535,24 +0,1 Kospi 2.088,65 +0,3 Euro/Dollar 1,1061 Pfund/Dollar 1,3166 Dollar/Yen 108,57 Dollar/Franken 0,9904 Dollar/Yuan 7,0356 Dollar/Won 1.189,83 (Reporter: Tomo Uetake, Luoyan Liu, John Ruwitch, Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)