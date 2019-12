MÄRKTE-Nahender Stichtag in Zollstreit bremst Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 10. Dez (Reuters) - Der nahende Stichtag im Zollstreit zwischen den USA und China drückt bei Asiens Anlegern auf die Stimmung. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent schwächer bei 23.410 Zählern aus dem Handel. In China kamen die Kurse kaum vom Fleck. Sollten sich die USA und China in dem seit 17 Monaten währenden Konflikt nicht einigen, könnten am Sonntag höhere Zölle auf chinesische Importgüter in Kraft treten. Betroffen wären unter anderem Spielsachen und Smartphones. "Die Entscheidung, ob die Zölle erhöht werden sollen oder nicht, liegt bei US-Präsident Donald Trump, und er hält an seiner Doppeldeutigkeit fest, was die Märkte rätseln lässt", sagte Tapas Strickland, Marktexperte bei der National Australia Bank. Die Aktien des Medizintechnikunternehmens Venus MEdTeck schnellten bei ihrem Börsendebut in Hongkong um mehr als ein Fünftel nach oben. Das Unternehmen nahm umgerechnet 300 Millionen Euro am Markt auf. Die Papiere des anderen Börsenneulings China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust gaben dagegen gut zehn Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.410,19 -0,1 Topix 1.720,77 -0,1 Shanghai 2.916,35 +0,1 CSI300 3.898,63 +0,1 Hang Seng 26.480,11 -0,1 Kospi 2.098,00 +0,5 Euro/Dollar 1,1064 Pfund/Dollar 1,3156 Dollar/Yen 108,62 Dollar/Franken 0,9876 Dollar/Yuan 7,0369 Dollar/Won 1.190,74 (Büro Tokio, Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)