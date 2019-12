MÄRKTE-Asiatische Börsen vor Fed in Wartestellung

Frankfurt/Tokio, 11. Dez (Reuters) - Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich Anleger an den asiatischen Börsen am Mittwoch zurückgehalten. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 23.391 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent. Da eine Zinsänderung der Fed als ausgeschlossen gilt, richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Pressekonferenz von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Abend (20.30 Uhr MEZ). Der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China verunsichert die Investoren zudem nach wie vor. Es bleibt unklar, ob eine neue Runde an US-Zöllen auf chinesische Produkte wie Smartphones am 15. Dezember in Kraft treten oder nicht. "Jeden Tag bekommen wir einen kleinen Schubs in die eine oder in die andere Richtung", sagte Rob Carnell, Asien-Pazifik-Chefökonom bei ING in Singapur. "Du weißt einfach nicht, wem du glauben sollst, ob diese Kommentare der Realität entsprechen oder ob sie reine Verhandlungstaktik sind." Ein Zeitungsbericht über einen möglichen Aufschub für die Dezember-Zölle lieferte den chinesischen Börsen Unterstützung. Die Börse in Shanghai notierte 0,2 Prozent höher. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.391,86 -0,1 Topix 1.714,95 -0,3 Shanghai 2.923,89 +0,2 CSI300 3.901,78 +0,0 Hang Seng 26.633,59 +0,8 Kospi 2.105,62 +0,4 Euro/Dollar 1,1082 Pfund/Dollar 1,3126 Dollar/Yen 108,73 Dollar/Franken 0,9851 Dollar/Yuan 7,0380 Dollar/Won 1.194,45 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)