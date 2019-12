MÄRKTE-Zollstreit bremst asiatische Börsen

Frankfurt/Tokio, 12. Dez (Reuters) - Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sind die asiatischen Börsen am Donnerstag kaum vorangekommen. Vor allem die anstehenden US-Zölle auf chinesische Güter trübten die Stimmung. In Tokio gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 23.424 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index fiel hingegen um 0,1 Prozent. Die Börse in Shanghai notierte 0,3 Prozent schwächer, während es an den Handelsplätzen in Hongkong und Südkorea aufwärtsging. Die Fed beließ die Leitzinsen unverändert und signalisierte zugleich, dass sie einstweilen eine Pause bei erneuten Zinsschritten einlegen wolle. Das weckte bei den Investoren Zuversicht hinsichtlich der Konjunkturentwicklung. Gebremst wurde diese jedoch von der anstehenden Zollerhöhung der USA auf chinesische Konsumgüter am 15. Dezember. Die Stimmung sei deswegen gedämpft, einige Investoren könnten Gewinne mitnehmen, sagte Stratege Michael McCarthy, Chefmarktstratege vom Handelshaus CMC Markets in Sydney. US-Präsident Donald Trump will Insidern zufolge am Donnerstag über die Zölle beraten. "Sollten diese wirklich in Kraft treten, wäre das ein großer Schock für die Finanzmärkte", sagte Stratege Shingo Ide vom Forschungsinstitut NLI Research Institute. Auch mit Blick auf die Parlamentswahl in Großbritannien blieben die Anleger vorsichtig. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.424,81 +0,1 Topix 1.712,83 -0,1 Shanghai 2.915,70 -0,3 CSI300 3.891,02 -0,3 Hang Seng 26.994,64 +1,3 Kospi 2.137,35 +1,5 Euro/Dollar 1,1137 Pfund/Dollar 1,3219 Dollar/Yen 108,61 Dollar/Franken 0,9820 Dollar/Yuan 7,0304 Dollar/Won 1.187,41 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)