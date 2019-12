MÄRKTE-Aussicht auf Handelsdeal gibt Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 13. Dez (Reuters) - In der Hoffnung auf eine baldige Unterzeichnung des lang ersehnten Handelsabkommens zwischen den USA und China steigen Anleger in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um bis zu 2,7 Prozent auf ein 14-Monats-Hoch von 24.050,04 Punkten und die Börse Shanghai gewann 1,8 Prozent auf 2967,68 Zähler. Das ist der größte Tagesgewinn seit vier Monaten. Insidern zufolge einigten sich die beiden weltgrößten Volkswirtschaften im Grundsatz auf ein Handelsabkommen. Eine zusätzliche positive Überraschung sei die geplante Reduzierung der bereits verhängten Strafzölle, sagte Anlagestratege Hiroyuki Ueno von der Vermögensverwaltung Sumitomo Mitsui. Vor diesem Hintergrund griffen Investoren vor bei japanischen Technologiewerten zu, deren Geschäfts stark vom Geschäft mit China abhängt. So gewannen die Aktien von Tokyo Electron, TDK oder Taiyo Yuden bis zu 5,9 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 24.023,10 +2,6 Topix 1.739,98 +1,6 Shanghai 2.969,91 +1,9 CSI300 3.969,32 +2,0 Hang Seng 27.609,13 +2,3 Kospi 2.170,25 +1,5 Euro/Dollar 1,1161 Pfund/Dollar 1,3449 Dollar/Yen 109,64 Dollar/Franken 0,9860 Dollar/Yuan 6,9772 Dollar/Won 1.170,92 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)